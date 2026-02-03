Palmeri contro Oaktree | Dove sono i 40 milioni risparmiati l’estate scorsa?

Palmeri solleva un dubbio: dove sono finiti i 40 milioni di euro risparmiati l’estate scorsa? Il giornalista si chiede se i soldi siano stati effettivamente risparmiati o se ci sia qualche problema di trasparenza. La polemica tra Palmeri e Oaktree si fa sempre più accesa, con il giornalista che chiede spiegazioni sui fondi pubblici e sui risparmi dichiarati.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mese di gennaio si è concluso senza scossoni per la Beneamata, una scelta che ha generato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. A intervenire con decisione sulla questione è stato Tancredi Palmeri, noto giornalista sportivo e opinionista televisivo di fama internazionale, che attraverso un video editoriale sul proprio canale YouTube ( fonte ufficiale dell’analisi ) ha analizzato la gestione del club milanese. PAROLE – « La domanda è: ma dove sono i 40 milioni che aveva in pancia l’estate scorsa? Che fine hanno fatto? Perché qua non è l’accusa ad Ausilio e a Marotta, l’accusa è ad Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com

