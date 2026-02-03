Palmeri contro Oaktree | Dove sono i 40 milioni risparmiati l’estate scorsa?
Palmeri solleva un dubbio: dove sono finiti i 40 milioni di euro risparmiati l’estate scorsa? Il giornalista si chiede se i soldi siano stati effettivamente risparmiati o se ci sia qualche problema di trasparenza. La polemica tra Palmeri e Oaktree si fa sempre più accesa, con il giornalista che chiede spiegazioni sui fondi pubblici e sui risparmi dichiarati.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mese di gennaio si è concluso senza scossoni per la Beneamata, una scelta che ha generato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. A intervenire con decisione sulla questione è stato Tancredi Palmeri, noto giornalista sportivo e opinionista televisivo di fama internazionale, che attraverso un video editoriale sul proprio canale YouTube ( fonte ufficiale dell’analisi ) ha analizzato la gestione del club milanese. PAROLE – « La domanda è: ma dove sono i 40 milioni che aveva in pancia l’estate scorsa? Che fine hanno fatto? Perché qua non è l’accusa ad Ausilio e a Marotta, l’accusa è ad Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Palmeri contro Oaktree
Dumfries Inter, l’olandese è un caso: clausola, infortunio e l’ombra dell’addio. Oaktree detta la linea. Il retroscena sulla scorsa estate
Dumfries Inter rappresenta un caso complesso: tra clausola rescissoria, infortunio e voci di un possibile addio, la situazione del giocatore resta sotto i riflettori.
Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio di Sky: “Colpo da 40 milioni in vista dell’estate”
Il calciomercato del Napoli si prepara a una stagione importante, con voci di trattative e investimenti significativi.
Palmeri: "Oaktree, dove sono i 40 milioni dell'estate Ora l'Inter rischia di..." x.com
Il commento di Tancredi Palmeri è una riflessione su Inzaghi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.