Pallanuoto Europei femminili | l’Italia crolla contro l’Olanda Ora sfida per il bronzo

Oggi l’Italia femminile di pallanuoto ha subito una sconfitta pesante contro l’Olanda. Le azzurre sono state battute e ora si giocano il bronzo, dopo aver perso la semifinale proprio sul più bello. La delusione è tanta, e le ragazze dovranno rialzarsi in fretta per mettere in campo tutte le energie nella finale di consolazione.

Gli Europei femminili di pallanuoto oggi non ha hanno riservato grandi soddisfazioni per le azzurre. L'Olanda va in finale, occhio al bronzo L'Italia cade proprio sul più bello, e fa male. Gli Europei femminili di pallanuoto rappresentano una grande opportunità per tutto il movimento, ma le ragazze azzurre si fermano alle semifinali, sporcando un percorso che le ha viste protagoniste fino a questo momento. Infatti, a Funchal, in Portogallo, nulla può l'Italia contro un'Olanda a tratti dominante, e che vince con il punteggio di 8-4. Le arancioni, a questo punto, troveranno in finale l'Ungheria per cercare di portare a casa gli Europei.

