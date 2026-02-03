Questa sera al Palapartenope Paola Pezone ha portato sul palco il suo concerto show “Happy Birthday”. Tra musica e momenti emozionanti, l’artista ha coinvolto il pubblico in un evento speciale, con ospiti come Tony Colombo e Ivan Granatino che si sono esibiti con entusiasmo. La serata si è rivelata un successo, tra applausi e sorrisi.

Paola Pezone sarà protagonista, al Palapartenope, del concerto show "Happy Birthday", un evento speciale tra musica ed emozioni. Paola Pezone sceglie il Palapartenope per festeggiare dal vivo uno dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. Il 6 febbraio 2026, nel giorno del suo compleanno, l’artista sarà protagonista del concerto show “Happy Birthday”, un evento speciale pensato come un abbraccio al suo pubblico, tra musica, emozioni e celebrazione di un percorso artistico in continua crescita. Ad arricchire la serata ci saranno due ospiti d’eccezione, Tony Colombo e Ivan Granatino, protagonisti della scena musicale partenopea, che saliranno sul palco per condividere momenti speciali con l’artista. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Palapartenope, Tony Colombo e Ivan Granatino ospiti del concerto show di Paola Pezone

Approfondimenti su Palapartenope Concerti

Il concerto di Tony Colombo, previsto per il 30 gennaio al Palacongressi di Agrigento, ha subito un’improvvisa sospensione delle prevendite e un fermo dell’evento.

Tony Colombo torna con il suo nuovo album, “Predestinato”, in uscita il 9 gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palapartenope Concerti

Argomenti discussi: Palapartenope, Tony Colombo e Ivan Granatino ospiti del concerto show di Paola Pezone - Napoli Village -; Teatro di San Carlo, approvato bilancio - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Tony Colombo ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli.

Palapartenope, Tony Colombo e Ivan Granatino ospiti del concerto show di Paola PezonePaola Pezone sceglie il Palapartenope per festeggiare dal vivo uno dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. Il 6 febbraio 2026, nel ... napolivillage.com

Tony Colombo, arriva il sold out a Mondragone e Montesarchio: il 17 agosto ad IschiaProsegue l’Europe Tour 2025 di Tony Colombo, che ha registrato nuove tappe con il tutto esaurito. Dopo i concerti al Palaghiaccio di Catania, al Palapartenope di Napoli (quattro date con complessivi ... ilmattino.it

Tony Colombo, il successo di “Predestinato” consacrato al “Mama Ines” x.com

Tony Colombo torna in Top 10 con Predestinato dopo 33 anni di carriera. Numeri che sorprendono, soprattutto se messi in prospettiva con un percorso che parte dal fisico, attraversa la pirateria e arriva fino a oggi. Nella videointervista parla di vendite, scelte, s - facebook.com facebook