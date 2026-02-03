PalaCasali | Desalu alliega le ultime sfide con un esordio eccezionale

Questa mattina al PalaCasali di Ancona si è svolta una giornata intensa di gare veloci. Gli atleti si sono sfidati con grande determinazione, preparando il terreno alle future gare nazionali. Tra i protagonisti, Desalu ha aperto le sfide con un esordio che ha colpito tutti, lasciando ben sperare per le prossime competizioni. L’atmosfera era carica di tensione e concentrazione, mentre gli atleti spingevano al massimo per migliorare i loro tempi.

Il PalaCasali di Ancona ha ospitato una nuova ed estenuante giornata di gare veloci, in vista delle prossime competizioni tricolori. Le ultime sfide del weekend hanno visto un esordio straordinario della giovane saltatrice della Sef Stamura, Desalu, che ha ottenuto un risultato di 12.16 metri, vincendo la manifestazione in categoria under 18. L'atleta, già titolata italiana nel 2024 e con un bronzetto al coperto l'anno precedente, ha mostrato forza e promozione per il futuro, con un nuovo personale di 12.48, prima di un infortunio. Il suo successo è stato seguito in classifica da Sofia Cardinali, della Sport Atl.

