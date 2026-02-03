Paolo Paganini non ha peli sulla lingua. Critica apertamente il mercato invernale della Juventus, sottolineando che con un attaccante forte in più la squadra avrebbe potuto fare meglio. Ha anche spiegato cosa avrebbe potuto cambiare se fosse arrivato un bomber di peso, lasciando intendere che alcune scelte non siano state all’altezza delle aspettative.

Paolo Paganini ha commentato in maniera critica il calciomercato invernale della Juve, spiegando poi cosa avrebbe potuto fare la squadra con un bomber di peso. Paolo Paganini ha parlato a TMW Radio del mercato della Juve e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE TOP E FLOP DEL MERCATO – «L’Inter, perchè in un mercato come questo il colpo più sensazionale può essere Raspadori o Malen, l’Inter almeno non ha venduto nessuno. Il flop la Lazio, perchè quando hai un allenatore che dice che quelli presi non li conosce, vuol dire che non sei alla stessa lunghezza d’onda» SULLA JUVE – «Sono sempre stato molto critico con la dirigenza, da Comolli a Ottolini, passando per Modesto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Paganini sul mercato Juve: «Sono stato molto critico con la dirigenza. Con un attaccante di peso la squadra avrebbe potuto fare questo»

Marocchino analizza la Juventus, sottolineando la mancanza di varietà nel centrocampo.

