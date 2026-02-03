Padre arrestato a Savona figli abbandonati soli in casa per lungo tempo | l' allarme lanciato dalla scuola
Questa mattina a Savona, la polizia ha arrestato un uomo di 47 anni con l’accusa di atti persecutori e abbandono di minori. I figli sono stati trovati soli in casa da diverse ore, dopo che la scuola ha segnalato la loro assenza e ha lanciato l’allarme. Gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno trovato i bambini in buone condizioni, ma sconvolti. Ora il padre si trova in custodia, mentre i figli sono stati affidati ai servizi sociali.
A Savona un cittadino italiano di 47 anni è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori e abbandono di minori. L'uomo avrebbe lasciato i figli, entrambi minori di 14 anni, da soli in casa per un periodo prolungato, mentre la scuola frequentata dai bambini ha segnalato una grave situazione conflittuale con la compagna. L'ordinanza è stata emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Savona, che ha coordinato le indagini. Le indagini e l'intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'attività investigativa è partita dopo un intervento della Squadra Volante.
