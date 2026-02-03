Padova sequestrata fabbrica clandestina di sigarette
A Padova i carabinieri hanno scoperto e sequestrato un grande capannone industriale usato per produrre sigarette di contrabbando. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato macchinari e scorte di sigarette pronte per essere vendute illegalmente. L’intera struttura è stata messa sotto sequestro. Nessuno è stato arrestato, ma le indagini continuano per identificare chi gestiva l’attività.
Un grande capannone industriale per la produzione di sigarette di contrabbando è stato sequestrato a Padova. La struttura produceva fino a due milioni di sigarette al giorno. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Padova, sequestrate 5,5 tonnellate di sigarette in fabbrica clandestina: il blitz della Gdf
La Guardia di Finanza di Padova ha chiuso un'intera fabbrica clandestina di sigarette, sequestrando 5,5 tonnellate di tabacchi e prodotti finiti.
Brindisi: sequestrata una fabbrica clandestina di sigarette, dieci arresti Guardia di finanza, operazione intitolata alla memoria di due militari morti nell'inseguimento a contrabbandieri
Padova, sequestrata fabbrica clandestina di sigarette
Sequestrata fabbrica di sigarette di contrabbandoLa Procura europea con sede a Palermo e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo sequestrano una fabbrica di sigarette nel padovano. Oltre 120 milioni di euro, il profitto annuo del
Vigonza, la Finanza scopre una fabbrica clandestina di sigaretteL'operazione del comando provinciale di Palermo: sequestrate 5 milioni e mezzo di bionde. La produzione valeva 120 milioni di euro l'anno
