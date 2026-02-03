Padova sequestrata fabbrica clandestina di sigarette

A Padova i carabinieri hanno scoperto e sequestrato un grande capannone industriale usato per produrre sigarette di contrabbando. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato macchinari e scorte di sigarette pronte per essere vendute illegalmente. L’intera struttura è stata messa sotto sequestro. Nessuno è stato arrestato, ma le indagini continuano per identificare chi gestiva l’attività.

