Pacchetto Sicurezza | giovedì il CdM per l’approvazione mentre la Lega spinge per il fermo preventivo

Questa mattina il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare il nuovo pacchetto sicurezza. La tensione a Torino, dove antagonisti dell’Askatasuna hanno scatenato guerriglia, sembra aver accelerato i tempi del governo. La Lega spinge ora per un “fermo preventivo” più severo, mentre le forze dell’ordine si preparano a intervenire. La situazione resta calda e i dettagli si fanno sempre più concreti.

La guerriglia scatenata a Torino dagli antagonisti dell' Askatasuna pare proprio aver accelerato i tempi del nuovo pacchetto "sicurezza" elaborato dal governo. Dopo la riunione di lunedì, nel corso della quale si è fatto il punto « sui recenti gravi episodi di violenza contro le Forze dell'ordine e sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini », il tanto atteso "pacchetto sicurezza" arriverà in Consiglio dei Ministri questo giovedì. Come vuole procedere il governo. L'esecutivo intende muoversi su un " doppio binario ", presentando sia un decreto legge per le misure più urgenti, sia un disegno di legge per le riforme più organiche. Questa settimana il governo ha spostato di un giorno il Consiglio dei ministri, che ora si terrà giovedì invece di mercoledì. Scudo per gli agenti, fermo preventivo e zone rosse: quali sono le norme sulla sicurezza allo studio. Pacchetto sicurezza, cos'è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia; Decreto Sicurezza, cos'è il fermo preventivo per i manifestanti che il governo vuole introdurre; Scudo per gli agenti e cortei: ecco la stretta sulla sicurezza. Il nodo del fermo preventivo; Pacchetto sicurezza, le misure in arrivo: cosa prevede. Meloni alle opposizioni: Votiamo insieme. Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione, aveva annunciato la premier Giorgia Meloni dopo gli incidenti di Torino.

