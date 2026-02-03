In molte zone d’Italia, le persone devono percorrere più di 60 minuti per raggiungere un ospedale. Eurostat ha analizzato i dati e ha scoperto che in alcune regioni i servizi sanitari sono troppo lontani. La distanza mette a rischio chi ha bisogno di cure urgenti o di assistenza regolare. La situazione si presenta soprattutto in aree meno popolate e più periferiche del Paese.

Scuole e ospedali sono abbastanza vicini alle persone? Questa domanda se l’è fatta anche Eurostat, che ha pubblicato una nuova versione dei dati geospaziali sull’ accessibilità dei servizi sanitari e dell’istruzione tramite trasporto su strada. L’obiettivo della ricerca è quello di identificare le comunità che hanno scarso o limitato accesso ai servizi sanitari e all’istruzione, tramite i percorsi stradali regolari. Per farlo vengono analizzati i tempi di percorrenza necessari per raggiungere i servizi più vicini, insieme ai dati della rete stradale. Trattandosi di servizi essenziali, l’intento è quello di monitorare la loro accessibilità per proporre pratiche di accesso sostenibile per tutti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ospedali italiani troppo lontani, 60 minuti per raggiungerli: le regioni più a rischio

Approfondimenti su Ospedali italiani

L'influenza K sta causando un aumento dei casi di polmonite e sovraffollamento negli ospedali italiani, con un incremento fino al 350% in alcune regioni.

Ultime notizie su Ospedali italiani

