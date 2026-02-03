Ospedale Terni disagi Pronto Soccorso | Fortemente preoccupati per le difficoltà registrate Chiediamo incontro con la direzione aziendale
I pazienti e il personale del pronto soccorso dell’ospedale di Terni si trovano in difficoltà. Le criticità sono ormai evidenti, e i medici chiedono un incontro immediato con la direzione per trovare soluzioni. La situazione si fa sempre più tesa, con richieste di intervento che arrivano da chi si trova sul campo.
“Siamo fortemente preoccupati per le difficoltà registrate al pronto soccorso di Terni e, nonostante la consapevolezza degli sforzi messi in campo dalla struttura per porre rimedio alla situazione di emergenza, chiediamo urgentemente un incontro con la direzione aziendale per trovare delle.🔗 Leggi su Ternitoday.it
L'Ospedale Santa Maria Terni sta portando avanti i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso, con l'obiettivo di migliorare i servizi offerti.
Un furto è stato segnalato presso l'ospedale di Terni, nel pronto soccorso.
