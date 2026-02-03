Ospedale Terni disagi Pronto Soccorso | Fortemente preoccupati per le difficoltà registrate Chiediamo incontro con la direzione aziendale

I pazienti e il personale del pronto soccorso dell’ospedale di Terni si trovano in difficoltà. Le criticità sono ormai evidenti, e i medici chiedono un incontro immediato con la direzione per trovare soluzioni. La situazione si fa sempre più tesa, con richieste di intervento che arrivano da chi si trova sul campo.

