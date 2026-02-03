Oscar Garavani che dice di essere nipote di Valentino | Ho l’albero genealogico

Oscar Garavani, un designer di 59 anni, ha attirato l’attenzione dei fotografi ai funerali di Valentino. Dice di essere suo nipote e mostra l’albero genealogico per dimostrarlo. La sua presenza ha suscitato curiosità tra chi seguiva la cerimonia. Garavani, che ha lavorato come modello in passato, si è presentato con orgoglio e ha parlato della sua famiglia, sostenendo di avere radici profonde legate al celebre stilista.

Si chiama Oscar Garavani. È un designer di borsette di 59 anni che ha fatto il modello. È andato ai funerali di Valentino ed è stato immortalato dai fotografi. Ma non è il pronipote di Valentino. Come ha confermato al Corriere della Sera Piero Villani, 77 anni, nipote dello stilista scomparso il 19 gennaio, in una lettera firmata «La famiglia del Maestro Valentino Garavani». Trattasi di mera omonimia. A dire che era il pronipote è stato proprio Oscar. Che ha detto «di essere figlio di un non meglio specificato fratello del Maestro ». Che però non esiste, visto che lo stilista aveva una sola sorella che si chiama Wanda.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Valentino Garavani

Oscar Garavani, nipote di Valentino, ha scelto di seguire un percorso distintivo nel mondo della moda, mantenendo salda la propria identità professionale.

Oscar Garavani è il pronipote di Valentino, uno dei stilisti più influenti nel mondo della moda.

Ultime notizie su Valentino Garavani

