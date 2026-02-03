Questa settimana le stelle portano cambiamenti e sorprese. L’attenzione si concentra sulle responsabilità per gli Scorpione, che devono fare attenzione a non farsi sopraffare. I Leone, invece, vivranno un weekend importante per le relazioni, che diventeranno il centro dei loro pensieri. Il Sole in Acquario spinge verso l’innovazione, mentre Mercurio in Pesci dal 6 febbraio favorisce un modo di comunicare più intuitivo e meno razionale.

Il Sole in Acquario continua a spingere verso il cambiamento, l’innovazione è una visione più ampia del futuro, mentre il passaggio di Mercurio in Pesci dal 6 febbraio ammorbidisce il pensiero e rende la comunicazione più intuitiva, meno razionale e più empatica. L’inizio della settimana è segnato dalla Luna in Leone, che accentua il bisogno di espressione e riconoscimento. Nei giorni successivi l’energia diventa più concreta e riflessiva, favorendo ordine, analisi e soluzione di ciò che è rimasto in sospeso. Verso il weekend, le emozioni sono intense, invitano a confronti sinceri e a una maggiore profondità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo, le previsioni segno per segno: “Scorpione, attenzione alle responsabilità. Leone, le relazioni diventano centrali nel weekend”

Approfondimenti su Oroscopo Previsioni

L’oroscopo di gennaio offre spunti di riflessione sulle questioni personali e professionali, con previsioni dettagliate per ogni segno.

L’oroscopo 2026 offre un’analisi dettagliata delle previsioni per ogni segno zodiacale, con particolare attenzione a Leone e Sagittario, considerati i più favoriti dell’anno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Oroscopo 2026, le previsioni segno per segno del nuovo anno

Ultime notizie su Oroscopo Previsioni

Argomenti discussi: Oroscopo di Febbraio 2026, le previsioni e i consigli mensili per tutti i segni; Oroscopo, le previsioni di febbraio 2026 per tutti i segni: Leone e Sagittario accolgono Saturno a favore; Paolo Fox, l'oroscopo di sabato 31 gennaio 2026: le previsioni segno per segno; Oroscopo di oggi 1 febbraio 2026: le previsioni segno per segno.

L'oroscopo di mercoledì 4 febbraio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domaniQuali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno dell'Acquario. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle seguenti pagine troverete l'oroscopo ... ilmattino.it

Oroscopo Paolo Fox del 4 febbraio 2026: le previsioniLe previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 4 febbraio 2026: scopriamo tutto quello che riguarda amore, lavoro e fortuna ... ilpescara.it

Oroscopo del 3 febbraio 2026. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi - facebook.com facebook