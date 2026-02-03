Oroscopo del 4 Febbraio 2026 Luna in Vergine e l’Ascesa di Mercurio

Questa mattina, i lettori di RomaDailyNews trovano un oroscopo che promette una giornata all’insegna del pragmatismo. La Luna in Vergine e Mercurio in ascesa influenzano il cielo sopra la capitale, portando attenzione ai dettagli e a comunicazioni chiare. È il momento di focalizzarsi sulle cose pratiche, lasciando da parte le illusioni.

Il Cielo sopra la Capitale: Analisi Astrale del Giorno Buongiorno ai lettori di RomaDailyNews. Questo mercoledì 4 febbraio si preannuncia come una giornata di grande pragmatismo. La Luna conclude il suo transito nel segno della Vergine, formando un aspetto armonioso con Mercurio in Capricorno. Per chi vive e lavora a Roma, questo si traduce in un'efficienza straordinaria: è il giorno perfetto per sbloccare pratiche burocratiche, firmare contratti o riorganizzare la logistica aziendale. Tuttavia, l'opposizione serale con Saturno suggerisce di non trascurare la stanchezza: dopo il dovere, la Capitale chiederà il giusto riposo.

