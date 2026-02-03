Gli investitori sono confusi. Oro e argento rallentano, ma l’andamento dei prezzi resta incerto. La domanda su cosa si muova di più, tra oro e criptovalute, rimane senza risposta. Il mercato si muove lentamente, senza segnali chiari, lasciando tutti a chiedersi quale asset continuerà a salire e quale scenderà.

Ormai non si riesce a capire se è il Bitcoin che somiglia di più all'oro o è il metallo giallo a somigliare un po' di più alle criptovalute. Già, perché sui mercati negli ultimi giorni è andato in onda un saliscendi da montagne russe, decisamente più consono a mondi fortemente speculativi come quelli delle cripto che a quello dei beni rifugio. Sta di fatto che dopo la grande sbornia, ieri è arriva una tempesta di correzioni. L'oro è sceso all'inizio della giornata fino a circa 4.400 dollari l'oncia, dopo essersi fermato a un soffio da quota 5.600 lo scorso giovedì, un livello da primato. La chiusura è stata però in recupero a quota 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oro e argento in frenata ma l'altalena non è finita

Approfondimenti su Oro Argento

Dopo un forte rally, oro, argento e platino hanno registrato una battuta d’arresto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

