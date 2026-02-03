Orchestra giovanile in Australia | Emozione davanti a mille persone
Una giovane orchestra italiana ha portato la musica dall’altra parte del mondo, in Australia. Durante le festività natalizie, un gruppo di ragazzi di Forlì ha suonato davanti a mille persone, emozionandosi e facendo emozionare il pubblico. Sono oltre 15 mila i chilometri che li separano dalla loro città, ma il loro viaggio ha dimostrato che la musica può unire anche le distanze più grandi. La neve a Forlì, l’estate in Australia: due mondi che si sono incontrati grazie a un’esperienza che i giovani non dimenticheranno facilmente.
Sono oltre 15mila i chilometri che separano Forlì dall’Australia, percorsi durante le festività natalizie da un gruppo di ragazzi, con la neve che tornava a imbiancare la città e l’estate che li accoglieva dall’altra parte del mondo. L’orchestra giovanile di InArte è tornata a casa poche settimane fa dopo due concerti – uno a Melbourne e l’altro a Sidney –, che hanno portato i giovani musicisti a suonare oltreoceano, insieme al coro degli orfani libanesi dell’associazione ‘Martire Tenente Colonnello Sobhi Akooury’. Sul palco erano 31, tutti studenti: 20 forlivesi, tra i 16 e i 21 anni, e 11 ragazzi libanesi in una tournée dal titolo evocativo ‘One World Concert for Peace’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
