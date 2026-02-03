Ora sappiamo come pensano i bambini già a due mesi | la scoperta grazie all'intelligenza artificiale

A soli due mesi, i neonati iniziano già a distinguere gli oggetti. Lo rivela una ricerca condotta dal Trinity College, che ha usato l’intelligenza artificiale per scoprire questa capacità precoce dei bambini. È sorprendente come anche i più piccoli abbiano già un modo di pensare e di classificare il mondo che li circonda.

Una ricerca del Trinity College rivela che a soli due mesi i bambini sanno già classificare gli oggetti. Grazie alla risonanza magnetica e all'IA, i ricercatori hanno scoperto basi cognitive simili a quelle adulte già nel primo anno di vita.

