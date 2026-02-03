Oppini boccia il mercato della Juve | Il mio voto è molto basso dirigenza non all’altezza Spalletti? Ho paura che prenda questa decisione 

Francesco Oppini non le manda a dire sulla Juventus. Critica duramente il mercato della squadra, definendolo di bassa qualità e accusando la dirigenza di non essere all’altezza. Poi si lascia andare a una battuta su Spalletti, preoccupato che possa decidere di lasciare la panchina bianconera. Una presa di posizione netta che fa discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

Francesco Oppini boccia il mercato della Juventus senza mezzi termini e sgancia la bomba su Luciano Spalletti. Vediamo che cosa ha detto. Il giornalista Francesco Oppini ha bocciato il mercato della Juventus a gennaio senza mezzi termini su Radiobianconera. Di seguito le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE SU SPALLETTI – « La mia paura è che Spalletti a fine anno possa decidere di andare via » SULLA DIRIGENZA – « Ottolini non c’entra nulla, non gli si possono dare responsabilità esagerate, è arrivato da poco. Il mio voto però al mercato è molto basso, non è una dirigenza all’altezza questa » SUL MERCATO – « Boga non è ancora pronto per esempio, è l’ennesimo acquisto senza senso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

