Opifici cinesi e guadagni da capogiro | lo schema che mette d' accordo lusso e fast fashion Ora c' è Piazza Italia sotto accusa

In Italia, Piazza Italia finisce sotto accusa per il suo legame con opifici cinesi che producono capi a basso costo e a volte in condizioni discutibili. La questione riguarda un modello che lega il lusso e la fast fashion, con guadagni da capogiro per alcuni e rischi nascosti dietro la produzione. La catena di esternalizzazioni permette di risparmiare sui costi, ma spesso senza rispettare le regole sulla sicurezza e le norme contrattuali. Ora si cerca di capire fino a che punto questa pratica coinvolga anche il marchio di moda italiano.

Il sistema è sempre lo stesso. Una casa di moda non appalta la produzione dei propri capi ad altre aziende, che a loro volta esternalizzano commissionando la realizzazione degli abiti a terzi: spesso opifici in cui non vengono rispettate norme di contrattuali di base sulla sicurezza e la.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Piazza Italia Manovra, FdI mette nel mirino il fast fashion: arriva la stretta sulle aziende che non rispettano le norme Ue “Pippo Inzaghi tirchio”: l’ex Juve sotto accusa, ora lo sa tutta Italia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piazza Italia Opifici cinesi a Vigevano e nelle Marche, Tod's e tre manager indagati per caporalato: «Sapevano delle condizioni di sfruttamento»Vietare per 6 mesi all’azienda Tod’s, ora indagata con tre manager, di fare pubblicità dei prodotti: è la misura interdittiva chiesta dal pm Paolo Storari per limitare «la cecità intenzionale di Tod’s ... laprovinciapavese.gelocal.it Tod's e tre manager indagati per caporalato, il caso degli opifici cinesiLa Procura chiede il divieto pubblicità per 6 mesi. Della Valle a ottobre dopo la notizia delle indagini: Facciamo dei valori etici una bandiera Tre manager di Tod's spa sono indagati per caporalato ... rainews.it La Procura di Prato ha chiesto – e il Tribunale di Firenze ha concesso – la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per l’azienda di fast fashion Piazza Italia, una catena di basso prezzo con sede a Nola (Napoli) che ha negozi in tutta Italia. Nel 2 x.com Il tribunale di Firenze ha messo in amministrazione giudiziaria Piazza Italia: le accuse sono le stesse fatte ad altre aziende di abbigliamento nei mesi scorsi, cioè aver agevolato lo sfruttamento di manodopera - facebook.com facebook

