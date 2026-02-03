Operativo all' ospedale di Lecco il sistema esoscopico ad alta precisione per la neurochirurgia cranica e spinale

All'ospedale di Lecco entra in funzione il nuovo sistema esoscopico digitale ORBEYE 4K 3D. La struttura di neurochirurgia dell’ospedale Manzoni ha adottato questa tecnologia all’avanguardia, che permette di vedere immagini molto dettagliate durante gli interventi cranici e spinali. Ora i chirurghi possono lavorare con una precisione maggiore, grazie a una visione più chiara e nitida delle aree da operare. La novità rappresenta un passo avanti importante per la sala operatoria dell’ospedale e per i pazienti che si affidano alle

Nei giorni scorsi, il sistema è stato già impiegato con successo in diversi interventi, tra cui meningioma frontobasale, ernia del disco lombare, decompressione e stabilizzazione lombare e asportazione di glioma. L’elevata definizione 4K 3D e le modalità di imaging dedicate, rappresentano un supporto importante nella lettura dei dettagli anatomici. Questo tipo di visualizzazione, infatti, consente di osservare anche le strutture tissutali meno visibili con grande accuratezza, offrendo al team operatorio una visione dettagliata e stabile del campo chirurgico. L’ergonomia e la possibilità di condivisione della visione con l’intero team contribuiscono inoltre a un flusso di lavoro più efficace.🔗 Leggi su Leccotoday.it

