Le Marche si preparano a un nuovo peggioramento del tempo. Dopo qualche giornata di miglioramento, torna il maltempo con pioggia e neve in quota. Le previsioni indicano che il cielo si manterrà coperto e le precipitazioni continueranno a colpire la regione, anche se in modo meno intenso rispetto alle bufere di 14 anni fa. Le temperature restano basse, e le nevicate in montagna potrebbero intensificarsi nelle prossime ore. La situazione richiede attenzione, soprattutto per chi vive in zone soggette a rischio frane o allagamenti.

Scordatevi quella prima decade del febbraio di 14 anni fa, con le bufere di neve, il termometro sotto lo zero giorno e notte e persino le spiagge imbiancate in tutte le Marche, con accumuli che sottovento superarono i tre metri, non solo in montagna ma anche su quote collinari come ad Urbino (nella foto). Il nevone del '12, che per dieci giorni trasformò la nostra regione in un'appendice della Lapponia, per ora è un'eco suggestiva rimandata dalle memorie degli smartphone, che in automatico ci ricordano gli anniversari con foto e video di allora. Correnti umide Tutt'altro scenario meteo ci attende in questa prima settimana di febbraio, segnata sulle Marche dall'influsso di correnti umide ed instabili che arrivano dall'Atlantico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ondate di pioggia sulle Marche, dopo un lieve miglioramento ?torna il maltempo con neve in quota

Le Marche si preparano a un nuovo episodio di maltempo, con piogge intense che sono tornate a colpire la regione.

Le previsioni meteorologiche indicano un peggioramento del tempo da mercoledì 28 gennaio, con piogge diffuse e nevicate anche a bassa quota in Piemonte.

