Ondata di maltempo in arrivo al Centro-Sud | cosa dicono le previsioni e in quali regioni c’è allerta meteo

Una nuova ondata di piogge e temporali si avvicina al Centro-Sud. Le previsioni meteo indicano che nelle prossime ore molte regioni saranno colpite da pioggia intensa e venti forti. Già da giorni, alcune zone sono alle prese con allagamenti e disagi, e questa ondata rischia di aggravare la situazione. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione.

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia, con effetti soprattutto al Centro-Sud, dove da giorni molte aree sono già in difficoltà per piogge e disagi. La protezione civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse legato all’arrivo di una perturbazione atlantica che sta entrando nel Mediterraneo occidentale. Dalla serata di oggi, martedì 3 febbraio, sono previste piogge diffuse su Lazio e Umbria, anche sotto forma di rovesci e temporali. Il maltempo si allargherà poi dalla mattina di domani, mercoledì 4 febbraio, verso Campania, Basilicata e Calabria, in particolare sui versanti tirrenici.🔗 Leggi su Open.online

Domani, 4 febbraio, 12 regioni del Centro-Sud si preparano a vivere una giornata difficile.

Un’ondata di gelo interessa diverse zone del Centro-Sud Italia, con un’allerta meteo che coinvolge cinque regioni.

Argomenti discussi: Meteo, maltempo al Sud e allerta arancione in Sardegna. Le previsioni; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Ondata di maltempo: tanta pioggia e neve, ecco dove. Fiumi sorvegliati speciali in Toscana; Oggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria. Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e rib.

