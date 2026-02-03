Omicidio Pierina Paganelli spunta un’altra relazione di Dassilva | la difesa punta a smontare il movente passionale

La procura indaga su Louis Dassilva, sospettato di aver ucciso Pierina Paganelli. Secondo le ultime indiscrezioni, l’uomo avrebbe avuto una relazione parallela mentre era insieme a Manuela Bianchi. Questa nuova pista potrebbe cambiare le carte in tavola e portare a una diversa interpretazione del movente. La difesa, intanto, si prepara a smontare l’ipotesi passionale, puntando a dimostrare che non c’è un legame diretto tra la relazione extraconiugale e il delitto. Le indagini continuano a ritmo sostenuto, con gli

Louis Dassilva avrebbe avuto un relazione parallela mentre frequentava Manuela Bianchi. Nell’inchiesta sull ’omicidio di Pierina Paganelli emerge una nuova figura femminile che potrebbe incidere sulla ricostruzione del movente. Parallelamente alla relazione con Manuela Bianchi, Louis Dassilva avrebbe intrattenuto un altro rapporto con un’amica della moglie, un elemento che la difesa considera rilevante per ridimensionare l’ipotesi di un movente passionale esclusivo. Una nuova donna nell’inchiesta: la testimonianza nelle indagini difensive. La donna, indicata con il nome di fantasia Anna, è stata sentita nell’ambito delle indagini difensive, come riferito nel corso della trasmissione “La vita in diretta” del 3 febbraio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Pierina Paganelli, spunta un’altra relazione di Dassilva: la difesa punta a smontare il movente passionale Approfondimenti su Pierina Paganelli Pierina Paganelli, le amiche di Manuela ricostruiscono la relazione con Dassilva: “Da 2 anni è una donna distrutta” Le amiche di Manuela Bianchi sono state chiamate in tribunale per ricostruire la relazione extraconiugale tra Manuela e Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: la decisione del Riesame Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il carcere per Louis Dassilva, l’unico sospettato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta nella sua casa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pierina Paganelli Argomenti discussi: Manuela Bianchi convocata a sorpresa per l'omicidio di Pierina Paganelli, per Bruzzone posizione si aggrava; Pierina Paganelli, attesa per il Riesame. Detenzione o scarcerazione per Louis Dassilva: lo scenario; Omicidio Paganelli, spunta intercettazione chiave sulla nuora: È la svolta, cambia tutto; Omicidio Pierina Paganelli/ Giuliano: Manuela dice la verità, Louis ha un complice? Non ci interessa. Pierina Paganelli, il Riesame: Dassilva resta in carcere. La versione alternativa di Valeria BartolucciProsegue con la nona udienza il processo che vede imputato Louis Dassilva, accusato di omicidio volontario aggravato per la morte di Pierina Paganelli ... chiamamicitta.it Omicidio Pierina Paganelli: interrogata Manuela. Il dubbio su un’intercettazione con un’amicaIl caso dell'omicidio Pierina Paganelli ad una possibile svolta: convocata e interrogata Manuela Bianchi su una intercettazione con un'amica. newsmondo.it Cronaca. Rimini, processo sull'omicidio di Pierina Paganelli: spunta il "codice dei gatti" e la minaccia a Manuela, "Sarebbe dovuta morire lei" - facebook.com facebook Omicidio #Pierina, nuovo interrogatorio per Manuela Bianchi: tutte le incongruenze x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.