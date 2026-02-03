Omicidio nel Salernitano salumiere ucciso nella sua attività

Questa notte a Sarno un salumiere è stato ucciso nella sua attività. La polizia indaga su un possibile tentativo di rapina, ma ancora nessuna certezza. La scena del delitto è stata isolata mentre gli investigatori cercano testimoni e tracce per capire cosa sia successo. La comunità resta sotto shock per quanto accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe essere stato un tentativo di rapina la causa dell'omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri a Sarno. A perdere la vita, Gaetano Russo, sessant'anni, mentre si trovava nella sua salume nella zona di Cappella vecchia. Il commerciante è stato ucciso con una coltellata. L'assassino è un trentaquattrenne, che si è barricato nel negozio prima di essere fermato ed arrestato dalla polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

