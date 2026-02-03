Omicidio del capo ultrà Boiocchi anche Mauro Nepi confessa in cella | Non potevo dire di no a Beretta

Da ilgiorno.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Nepi ha confessato di essere stato presente al momento dell’omicidio di Vittorio Boiocchi e di aver agito su richiesta di Andrea Beretta. In carcere, l’uomo ha spiegato di non aver potuto dire di no a Beretta, che gli avrebbe chiesto di partecipare all’omicidio. La confessione arriva mentre sono in corso le udienze per il processo ai cinque imputati, tra cui i già noti Marco Ferdico e Andrea Beretta, accusati di aver ucciso il capo ultrà nerazzurro nel 2022.

Milano, 3 febbraio 2026 –  Mentre cinque imputati, tra cui gli ex capi della curva Nord interista Marco Ferdico e Andrea Beretta, sono già a processo per quel delitto di quattro anni fa, ha confessato anche un altro degli indagati per l’ omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola nell’ottobre del 2022. Si tratta di Mauro Nepi, anche lui ex ultrà della Nord, che prima ha reso ammissioni davanti al pm Paolo Storari e agli investigatori della Squadra mobile della Polizia e poi ha ricevuto nelle scorse ore un’altra ordinanza di custodia cautelare (è già in carcere per la nota inchiesta “doppia curva” ) per l’omicidio Boiocchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio del capo ultr224 boiocchi anche mauro nepi confessa in cella non potevo dire di no a beretta

© Ilgiorno.it - Omicidio del capo ultrà Boiocchi, anche Mauro Nepi confessa in cella: “Non potevo dire di no a Beretta”

Approfondimenti su Boiocchi Ultrà

Omicidio Boiocchi, i mandanti Beretta e Ferdico offrono 150mila euro alla moglie del capo ultrà assassinato

Il 29 ottobre 2022, Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell’Inter, è stato brutalmente ucciso in un sanguinoso episodio.

'Ndrangheta a San Siro e l'omicidio del capo ultrà Boiocchi a Milano: un altro indagato confessa

A Milano, un altro degli indagati per l’omicidio di Vittorio Boiocchi ha deciso di parlare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Boiocchi Ultrà

Argomenti discussi: Lo Stato delle Cose; La morte dell'ispettore Raciti durante Catania-Palermo: causa dello Stato nei confronti di Speziale, udienza rinviata; Claudio Corbolotti, chi è il capo ultrà laziale arrestato dopo gli scontri di oggi al derby; In ricordo di Vincenzo Spagnolo, Spagna, ucciso da un ultras del Milan. Storia di una tragedia che ha cambiato il tifo e il calcio.

omicidio del capo ultràOmicidio del capo ultrà Boiocchi a Milano, un altro indagato confessa(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Mentre già cinque imputati, tra cui gli ex capi della curva Nord interista Marco Ferdico e Andrea Beretta, sono già a processo per quel delitto di quattro anni fa, ha confess ... msn.com

omicidio del capo ultràOmicidio dell’ex capo ultrà dell'Inter Boiocchi, nuovo arresto da parte della DdaAGI - La gip di Milano, Francesca Ballesi, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, 43 anni, per il concorso dell'omicidio premeditato dell'ex capo ultra' dell'Inter Vit ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.