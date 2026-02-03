Omicidio del capo ultrà Boiocchi anche Mauro Nepi confessa in cella | Non potevo dire di no a Beretta

Mauro Nepi ha confessato di essere stato presente al momento dell’omicidio di Vittorio Boiocchi e di aver agito su richiesta di Andrea Beretta. In carcere, l’uomo ha spiegato di non aver potuto dire di no a Beretta, che gli avrebbe chiesto di partecipare all’omicidio. La confessione arriva mentre sono in corso le udienze per il processo ai cinque imputati, tra cui i già noti Marco Ferdico e Andrea Beretta, accusati di aver ucciso il capo ultrà nerazzurro nel 2022.

Milano, 3 febbraio 2026 – Mentre cinque imputati, tra cui gli ex capi della curva Nord interista Marco Ferdico e Andrea Beretta, sono già a processo per quel delitto di quattro anni fa, ha confessato anche un altro degli indagati per l’ omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola nell’ottobre del 2022. Si tratta di Mauro Nepi, anche lui ex ultrà della Nord, che prima ha reso ammissioni davanti al pm Paolo Storari e agli investigatori della Squadra mobile della Polizia e poi ha ricevuto nelle scorse ore un’altra ordinanza di custodia cautelare (è già in carcere per la nota inchiesta “doppia curva” ) per l’omicidio Boiocchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il 29 ottobre 2022, Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell’Inter, è stato brutalmente ucciso in un sanguinoso episodio.

A Milano, un altro degli indagati per l’omicidio di Vittorio Boiocchi ha deciso di parlare.

Omicidio del capo ultrà Boiocchi a Milano, un altro indagato confessa(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Mentre già cinque imputati, tra cui gli ex capi della curva Nord interista Marco Ferdico e Andrea Beretta, sono già a processo per quel delitto di quattro anni fa, ha confess ... msn.com

Omicidio dell’ex capo ultrà dell'Inter Boiocchi, nuovo arresto da parte della DdaAGI - La gip di Milano, Francesca Ballesi, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, 43 anni, per il concorso dell'omicidio premeditato dell'ex capo ultra' dell'Inter Vit ... msn.com

