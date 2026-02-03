Tre uomini sono stati arrestati e iscritti nel registro degli indagati per un omicidio e una violenza sessuale nel quartiere di Bolton, a Manchester. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli di quanto accaduto, mentre la comunità aspetta risposte.

Tre uomini sono stati indagati per omicidio e violenza sessuale nel quartiere di Bolton, a Manchester. Gloria De Lazzari, una donna di 45 anni originaria di Roncade, fu trovata morta il 19 gennaio scorso in un appartamento dell’abitazione del presunto killer, James Morton, un 33enne che era in libertà vigilata. Le prime indagini hanno evidenziato che la donna fu strangolata e soffocata, con segni di violenza fisica, ma ormai si sta parlando anche di un possibile stupro. Il coroner inglese ha richiesto ulteriori esami sull’autoptia del corpo della De Lazzari per confermare o meno l’ipotesi di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio a Manchester: indagati tre uomini per omicidio e violenza sessuale nel quartiere

Approfondimenti su Manchester Omicidio

Due uomini sono stati arrestati e altri sei indagati per aver diffuso online video di violenza sessuale su minori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Manchester Omicidio

Argomenti discussi: Omicidio a Manchester, arrestato un 33enne per la morte di Gloria De Lazzari.

Gloria De Lazzari, 45 anni, trovata morta in casa a Manchester, si indaga per omicidio: un arrestatoLa donna era originaria della provincia di Treviso e viveva in Gran Bretagna da molto tempo. Ogni giorno telefonava alla madre in Italia: si erano sentite anche la sera prima ... msn.com

Gloria De Lazzari trovata morta a Bolton vicino Manchester, arrestato per omicidio un uomo di 33 anniGloria De Lazzari viveva da circa dieci anni in Gran Bretagna. La polizia di Manchester indaga per omicidio: arrestato il 33enne James Morton ... virgilio.it

Antennatre. . RONCADE | GLORIA ASSASSINATA A MANCHESTER, 33ENNE ARRESTATO PER OMICIDIO VOLONTARIO Femminicidio a Manchester. Gloria De Lazzari avrebbe aperto la porta al suo assassino. In manette James Morton 33 anni, residente - facebook.com facebook

Gloria De Lazzari, 45 anni, trovata morta in casa a Manchester, si indaga per omicidio: un arrestato x.com