Omicidi forlivesi | due donne uccise nessun accusato e un mistero che sembra non finire mai

Due donne di Forlì sono state uccise nel 2015. La polizia ancora non ha trovato l’assassino e il caso resta irrisolto. La vicenda ha sconvolto la città, ma finora nessuno ha fornito indizi utili a fare luce sulla vicenda.

L'omicidio delle due donne di Forlì, avvenuto nel 2015, resta uno dei misteri più oscuri della cronaca criminale della città. Due vittime, due vite spezzate, due storie che non sono state mai completamente raccontate. La donna, uccisa a casa sua, e il prete, assassinato in un ospedale, sembravano essersi scontrati in una dinamica di violenza casuale. Ma il caso, ormai lontano da quattro anni, è rimasto irrisolto. Nessuno dei due omicidi ha visto un accusato processato. Le tracce di DNA sono state raccolte, ma non hanno condotto a nessun arresto. Le testimonianze sono state raccolte, ma non hanno portato a nessuna conclusione.

