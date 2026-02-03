Omaggio al quintetto di Cedar Walton special guest della serata il primo trombone dell’Orchestra Jazz Siciliana

Questa sera un omaggio al celebre pianista Cedar Walton, considerato uno dei più autorevoli e raffinati del jazz moderno. Sul palco, il quintetto ha riproposto alcuni dei suoi brani più famosi, mentre come special guest è salito il primo trombone dell’Orchestra Jazz Siciliana. Il pubblico ha seguito con attenzione, ascoltando le note che ancora risuonano nella memoria di tutti gli appassionati.

Cedar Walton è stato indiscutibilmente uno dei pianisti più autorevoli, raffinati e personali della storia del jazz moderno. Dalla fine degli anni ’50 in poi, il suo linguaggio ha contribuito in modo decisivo alla definizione dell’hard-bop, lasciando un segno profondo nella musica afroamericana e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Cedar Walton Allo Streaming ecco la serata Sinthetik, special guest Gladiator Venerdì 19 dicembre torna SINthetik, l’evento streaming dedicato alla musica elettronica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cedar Walton Argomenti discussi: Milano: l’Ensemble Garbarino rende omaggio ai grandi compositori americani; San Geminiano. Omaggio al patrono: cerimonia in Duomo con il vescovo; Alt?n Gün, il quintetto psichedelico con base ad Amsterdam approda al Sexto ’Nplugged, 3 luglio 2026; Omaggio a Celentano, teatro dialettale, Pomeriggi del bicchiere e danza contemporanea: gli eventi del weekend forlivese. VENERDI 6 FEBBRAIO OMAGGIO A CEDAR WALTON Miles Jazz Club – Via Albanese 5, Palermo Ore 21:30 | Cena dalle 20:00 in poi Cedar Walton è stato indiscutibilmente uno dei pianisti più autorevoli, raffinati e personali della storia del jaz - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.