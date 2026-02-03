Omaggio al quintetto di Cedar Walton special guest della serata il primo trombone dell’Orchestra Jazz Siciliana
Questa sera un omaggio al celebre pianista Cedar Walton, considerato uno dei più autorevoli e raffinati del jazz moderno. Sul palco, il quintetto ha riproposto alcuni dei suoi brani più famosi, mentre come special guest è salito il primo trombone dell’Orchestra Jazz Siciliana. Il pubblico ha seguito con attenzione, ascoltando le note che ancora risuonano nella memoria di tutti gli appassionati.
Cedar Walton è stato indiscutibilmente uno dei pianisti più autorevoli, raffinati e personali della storia del jazz moderno. Dalla fine degli anni ’50 in poi, il suo linguaggio ha contribuito in modo decisivo alla definizione dell’hard-bop, lasciando un segno profondo nella musica afroamericana e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
