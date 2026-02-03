Oltre 30 iniziative nel Veneziano per commemorare il Giorno del Ricordo | VIDEO

Il Comune di Venezia ha programmato più di 30 eventi per ricordare il Giorno del Ricordo. Le iniziative spaziano tra incontri con autori, proiezioni e convegni, e si svolgeranno dal 5 febbraio al 4 marzo. La città si prepara a rendere omaggio alle vittime e alla storia, coinvolgendo la comunità in un calendario ricco di appuntamenti.

Reading, incontri con l'autore, proiezioni, convegni: sono oltre 30 le iniziative messe in calendario dal Comune di Venezia per onorare il Giorno del Ricordo, a partire da giovedì 5 febbraio fino a mercoledì 4 marzo. Istituito nel 2004 con la Legge 92 “In memoria delle vittime delle foibe.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Venezia Giorno del Ricordo Udine e il Giorno del ricordo: due settimane di iniziative A Udine è partito un fitto calendario di iniziative per il Giorno del ricordo. Giorno del ricordo: "Celebrare il 10 febbraio con iniziative pubbliche e progetti nelle scuole" Il 10 febbraio si ricorda il Giorno del ricordo, una ricorrenza istituita per preservare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Venezia Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Giorno della memoria, a Reggio Emilia oltre 30 iniziative per ricordare le vittime della Shoah; Turismo a Santarcangelo, l’anno record della Pro Loco: oltre 30 mila visite guidate nel 2025; Weekend a Milano: dal 30 gennaio al 1 febbraio; Oltre trenta espositori ed eventi di rilievo a Berlino. A.S.C., lo sport come leva sociale: nel 2025 oltre 30mila nuovi praticantiNel corso del 2025 più di 30mila cittadini italiani si sono avvicinati per la prima volta all’attività sportiva grazie ai progetti promossi da A.S.C. – Attività Sportive Confederate, ente di ... ilgiornale.it In Umbria 250 arnie in oltre 30 cave con Proud to bee quarryHa già portato a posizionare 250 arnie in oltre 30 cave regionali. Risultato raggiunto con il progetto «Proud to bee quarry», iniziativa considerata all'avanguardia nel panorama nazionale che unisce ... ilmessaggero.it Oltre 35 eventi in 40 giorni animano la città, con grandi numeri di partecipazione e iniziative per famiglie e bambini - facebook.com facebook Oltre 80 iniziative per l’Anno Internazionale dei Ghiacciai, gli eventi legati alla mostra #FoodSound e il primo festival italiano di #CircoScienza hanno reso il 2025 un anno pieno di sperimentazioni. Vi aspettiamo anche nel 2026 bit.ly/2025GhiacciaiS… #ne x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.