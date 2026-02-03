Oltre 30 iniziative nel Veneziano per commemorare il Giorno del Ricordo | VIDEO

Il Comune di Venezia ha programmato più di 30 eventi per ricordare il Giorno del Ricordo. Le iniziative spaziano tra incontri con autori, proiezioni e convegni, e si svolgeranno dal 5 febbraio al 4 marzo. La città si prepara a rendere omaggio alle vittime e alla storia, coinvolgendo la comunità in un calendario ricco di appuntamenti.

Reading, incontri con l'autore, proiezioni, convegni: sono oltre 30 le iniziative messe in calendario dal Comune di Venezia per onorare il Giorno del Ricordo, a partire da giovedì 5 febbraio fino a mercoledì 4 marzo. Istituito nel 2004 con la Legge 92 “In memoria delle vittime delle foibe.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

