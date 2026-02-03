Oltre 2.500 messaggi di speranza e solidarietà raggiungono le famiglie di Gaza

Oltre 2.500 messaggi di speranza e solidarietà arrivano alle famiglie di Gaza. L’iniziativa internazionale di Azione Contro la Fame ha permesso di consegnare migliaia di parole di conforto e vicinanza a chi vive in quelle zone. Le lettere, cariche di affetto, sono state inviate da persone di tutto il mondo, che vogliono far sentire la propria presenza e il loro sostegno in un momento difficile per la popolazione di Gaza.

HOPE4GAZA: l’iniziativa internazionale di Azione Contro la Fame che ha trasformato migliaia di messaggi in speranza per Gaza. Milano, 3 febbraio 2026 – Nel 2025, Azione Contro la Fame ha lanciato una campagna nata dal cuore di Gaza: HOPE4GAZA. Abbiamo chiesto al mondo di inviare messaggi di incoraggiamento, solidarietà e compassione da condividere con le famiglie di Gaza attraverso i nostri team. Sono arrivati oltre 2.500 messaggi. HOPE4GAZA ha avvicinato il mondo a Gaza – non come spettatori, ma come persone. È diventato uno sforzo globale. I colleghi nei Territori Palestinesi Occupati, insieme ai team in Spagna, Libano, Regno Unito, Stati Uniti, Italia e Germania, si sono uniti per mostrare ciò che è sempre stato al centro del nostro lavoro: l’umanità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

