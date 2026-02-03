Sul lungomare di Cesenatico, un’auto ha perso olio sulla strada, provocando un incidente. La polizia locale è intervenuta subito per rimuovere il liquido e ripristinare la circolazione. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico ha subito rallentamenti per alcune ore.

Un importante incidente stradale a Cesenatico ha causato una perdita d’olio lungo la via Campone Sala, in frazione di Sala, con conseguenze sulla viabilità. Il sindaco Matteo Gozzoli ha segnalato l’inconveniente tramite un post su Facebook, specificando che l’area interessata è compresa tra la rotonda di via Canale Bonificazione e via Staggi. La perdita d’olio, che ha provocato un rischio per la circolazione, è stata immediatamente affrontata con un intervento della Polizia Locale. Le autorità locali hanno attivato un intervento di rimozione della sostanza per garantire la sicurezza del traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olio versato su strada causa incidente: intervento polizia locale per la rimozione

Approfondimenti su Cesenatico Incidente

La strada di Sala a Cesenatico si riempie di olio, creando problemi alla circolazione.

Ultime notizie su Cesenatico Incidente

