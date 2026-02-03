Olimpiadi Pietrobelli e Barbacetto presentano Una montagna di soldi | L’evento sportivo ha dettato l’agenda politica e lo paghiamo tutti

Giuseppe Pietrobelli e Gianni Barbacetto portano in libreria “Una montagna di soldi”, un’inchiesta che mette sotto accusa i costi e le scelte discutibili legate alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. I due giornalisti hanno presentato il libro alla libreria Centofiori di Milano, evidenziando come l’evento abbia già influenzato l’agenda politica e come, alla fine, siano i cittadini a pagare il conto. Una corsa contro il tempo, con spese che superano il miliardo, e una serie di incom

Una spesa ultra miliardaria per una corsa contro il tempo “all’italiana”. Nella libreria Centofiori a Milano i giornalisti Giuseppe Pietrobelli e Gianni Barbacetto, hanno presentato “ Una montagna di soldi – Sprechi, incompiute e affari: lo scandalo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 ” edito da Paper First. In un viaggio che tocca temi di sostenibilità economica e di bilanci in rosso, le inchieste milanesi e le opere non ancora concluse sono lo specchio di un evento globale ricco di contraddizioni. “È l’evento sportivo che detta l’agenda della politica, non il contrario. Peccato che poi lo paghino tutti”, spiega Pietrobelli ai lettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, Pietrobelli e Barbacetto presentano “Una montagna di soldi”: “L’evento sportivo ha dettato l’agenda politica e lo paghiamo tutti” Approfondimenti su Olimpiadi Milano Un viaggio nel tempo e una storia di montagna: lo spettacolo che annuncia le Olimpiadi Invernali Un viaggio nel tempo e una storia di montagna: a Milano lo spettacolo che annuncia le Olimpiadi Invernali Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Argomenti discussi: ‘Una montagna di soldi’, domani a Milano Pietrobelli e Barbacetto. ‘Una montagna di soldi’, domani a Milano Pietrobelli e BarbacettoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola ‘Una montagna di soldi’, domani a Milano Pietrobelli e Barbacetto pubblicato il 1 Febbraio 2026 a firma di fq ... ilfattoquotidiano.it Filippo Degasperi. Djo · End of Beginning. Sappiamo davvero tutto sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Ne abbiamo parlato con Giuseppe Pietrobelli, autore del libro “Una montagna di soldi”. #trentino #milanocortina2026 #olimpiadiinvernali #giochioli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.