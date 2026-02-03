Olimpiadi l’emozione dei tedofori a Bergamo | È stato un onore - Qui il racconto della giornata

Questa mattina, i tedofori hanno sfilato per le strade di Bergamo con torce accese, portando l’emozione delle Olimpiadi tra la gente. Donne, uomini, ragazzi e anziani hanno seguito il passaggio dei portatori della fiaccola, tutti con il volto sorridente e gli occhi pieni di entusiasmo. «È stato un onore», hanno ripetuto alcuni tra i partecipanti, che hanno vissuto un momento che ricorderanno per sempre. La giornata si è conclusa con un senso di orgoglio e di unione tra la comunità locale.

LE TESTIMONIANZE. Donne e uomini, ragazze e ragazzi, giovani e meno giovani. Tutti con la stessa emozione: «Un momento che porterò sempre con me». A bordo strada la gioia dei bimbi: «Il loro sorriso spontaneo ci rende felici». «Siamo qui con 700 bambine e bambini che non stanno più nella pelle, è tanto che aspettano questo momento». Lo dice con lo sguardo illuminato dall’emozione la dirigente scolastica dell’Istituto di Villa d’Almè e Almè, Marta Beatrice Rota. Quando manca circa un’ora all’arrivo della Fiamma Olimpica, che proprio a Villa d’Almè inizia il suo viaggio per la provincia di Bergamo, sono già centinaia le persone a bordo strada. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

