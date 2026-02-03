Olimpiadi invernali la Provincia di Como in campo per la sicurezza | 200 volontari agenti e mezzi
La Provincia di Como si prepara a garantire la sicurezza alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sono 200 volontari, agenti e mezzi che si muovono sul territorio per supportare le operazioni di sicurezza e assistenza. La collaborazione tra enti locali e protezione civile si intensifica in vista dell’evento, per assicurare che tutto fili liscio durante le competizioni.
Anche la Provincia di Como contribuisce in modo significativo al dispositivo di sicurezza di Protezione civile predisposto da Regione Lombardia in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il piano prevede l’impiego di circa 200 volontari, oltre a mezzi e attrezzature della Colonna.🔗 Leggi su Quicomo.it
