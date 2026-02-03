Olimpiadi invernali la Provincia di Como in campo per la sicurezza | 200 volontari agenti e mezzi

La Provincia di Como si prepara a garantire la sicurezza alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sono 200 volontari, agenti e mezzi che si muovono sul territorio per supportare le operazioni di sicurezza e assistenza. La collaborazione tra enti locali e protezione civile si intensifica in vista dell’evento, per assicurare che tutto fili liscio durante le competizioni.

