Olimpiadi invernali la Provincia di Como in campo per la sicurezza | 200 volontari agenti e mezzi

La Provincia di Como si prepara alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono stati mobilitati oltre 200 volontari, agenti e mezzi per garantire la sicurezza dell’evento. La regione ha deciso di mettere in campo questa squadra per coordinarsi con le forze dell’ordine e la Protezione civile, assicurando che tutto funzioni senza intoppi durante le gare. La presenza di queste risorse si aggiunge agli sforzi già avviati a livello regionale per gestire l’afflusso di visitatori e garantire la sicurezza di atleti e spettatori.

Anche la Provincia di Como contribuisce in modo significativo al dispositivo di sicurezza di Protezione civile predisposto da Regione Lombardia in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il piano prevede l'impiego di circa 200 volontari, oltre a mezzi e attrezzature della Colonna.

