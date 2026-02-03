Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi Invernali del 2026. Le autorità stanno ultimando i lavori per le Case Olimpiche, gli spazi dove alloggeranno le delegazioni di ogni Paese. In città si vedono i cantieri aperti e i lavori che avanzano rapidamente, mentre gli organizzatori puntano a consegnare tutto in tempo. La zona intorno ai quartieri olimpici si sta trasformando in vista dell’evento.

Milano ospita le Case Olimpiche, spazi dedicati ai Paesi partecipanti alle Olimpiadi Invernali del 2026. Le “Stakeholder Houses” sono aree che favoriscono l’incontro tra atleti, tifosi e rappresentanti istituzionali. A Milano, le case dei comitati nazionali saranno distribuite in diversi quartieri, con strutture adatte a ospitare eventi e iniziative sportive. La Corea, ad esempio, sarà presente nella Villa Necchi Campiglio, mentre gli Usa si troveranno nel Palazzo Ralph Lauren in via San Barnaba. La Svezia, invece, occuperà il locale “Treno Sala Liberty” in via San Gregorio, mentre la Svizzera si troverà nella House of Switzerland in via Palestro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpiadi Invernali: i paesi costruiscono le infrastrutture per i giochi sportivi

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Durante le Olimpiadi Invernali 2026, le divise delle nazioni partecipanti sono il risultato di collaborazioni tra marchi di moda e aziende sportive di alto livello.

Nel 2026 si svolgeranno importanti eventi sportivi, tra cui le Olimpiadi invernali di Milano Cortina a febbraio e i Mondiali di calcio tra giugno e luglio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Chi veste chi alle Olimpiadi Invernali 2026? Tutte le divise più belle (e griffate) dei Paesi in gara; Milano-Cortina 2026, atleti da 92 Nazioni (e pochi russi...); Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Programma e risultati.

Dove si svolgono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la mappa delle sedi olimpicheEcco la mappa delle sedi dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare si svolgeranno tra Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero, Anterselva. fanpage.it

Giochi Invernali: dove si trovano le Case Olimpiche (e quali Paesi ospitano)Manca sempre meno alle Olimpiadi Invernali e tra i numerosi appuntamenti in città arrivano anche le Stakeholder Houses, le Case dei Comitati Olimpici Nazionali (NOC). Si tratta di spazi dedicati ... milanotoday.it

Dal 6 febbraio al via le XXV Olimpiadi invernali tra cantieri incompiuti e polemiche. La cronistoria - facebook.com facebook