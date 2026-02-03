Olimpiadi invernali Flixbus stima un aumento delle corse del 340% verso Cortina

Le Olimpiadi invernali di Cortina sono alle porte. FlixBus prevede di raddoppiare le corse, con un aumento del 340% delle prenotazioni rispetto allo scorso anno. Molti italiani e turisti si preparano a raggiungere la località per seguire gli eventi, e le compagnie di trasporto si attrezzano per far fronte all’afflusso previsto.

Le Olimpiadi stanno per iniziare e FlixBus, la società tedesca di autobus extraurbani, stima per le due settimane dal 6 al 22 febbraio un incremento di oltre il 340% nelle prenotazioni dei viaggi per Cortina d'Ampezzo rispetto allo stesso periodo nel 2025. La domanda risulta più che quadruplicata.

