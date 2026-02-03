Olimpiadi e contorni

L’Italia si prepara alle Olimpiadi con un entusiasmo che sembra rinato. Mentre nel mondo si diffondono le preoccupazioni e le tensioni, il nostro paese cerca di mantenere uno spirito positivo. Le città stanno lavorando per accogliere atleti e visitatori, e negli ultimi giorni si sono visti segnali di orgoglio e voglia di fare squadra. La nostra nazione ha sempre avuto il dono di saper aprire le porte a persone di ogni provenienza, e questa volta non sarà diverso.

L'Italia, meglio il suo esprit congenito, quando riesce a tenere a freno le ambasce che di questi tempi stanno assillando quasi il mondo intero, è maestra nel sapere accogliere i generi più disparati di persone. Ciò vale tanto per chi vi mette piede fortunosamente, quanto per chi vi si rechi in occasioni particolari. Cosi ieri sera a Milano, nel Teatro alla Scala, è stata aperta ufficialmente la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Ha accolto gli ospiti Il Presidente della Repubblica Mattarella, contornato da una nutrita schiera di autorità. Con il suo non comune savoir faire, espresso al meglio per l'occasione, ha aperto le porte a quanti erano convenuti.

