Olimpiadi Bormio è pronta | parola di sindaco Cavazzi

Bormio si prepara all’apertura delle Olimpiadi con largo anticipo. Il sindaco Cavazzi annuncia che tutto è pronto, dalla pista alle strutture di accoglienza. La città ha già sistemato le piste e organizzato vari eventi collaterali per accompagnare la grande giornata. Ora non resta che attendere il via ufficiale.

Tra sport, accoglienza e identità valtellinese, la Magnifica Terra si prepara a portare il nome della valle nel mondo. L'intervista Manca pochissimo alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi e Bormio si presenta al via con tutto pronto, dalla pista – già in condizioni ottimali – all’accoglienza degli atleti e delle delegazioni, fino a un articolato calendario di eventi collaterali pensati per trasformare l’appuntamento sportivo in una vetrina per l’intera Valtellina. A raccontarlo con orgoglio è il sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi. Sul fronte sportivo la macchina è pronta. Le prime squadre sono attese già nelle prossime ore: i training sono in programma il 4, 5 e 6 febbraio, mentre il 7 scatteranno ufficialmente le competizioni, con Bormio prima venue olimpica ad aprire le gare grazie alla discesa libera.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali a Bormio, i proprietari di seconde case provenienti da Monza, dalla Brianza e dall'area milanese manifestano crescenti preoccupazioni riguardo alla possibile affluenza e alle conseguenze sull'area.

