Le forze dell’ordine si preparano a un grande evento. La Polizia di Stato ha deciso di impiegare i tiratori scelti per aumentare la sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Si tratta di un reparto molto specializzato, che lavorerà in coordinamento con le altre forze per garantire che tutto si svolga senza problemi. La presenza di questi esperti mira a rafforzare la prevenzione e rispondere prontamente a ogni eventualità.

(LaPresse) Per garantire la sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 saranno impiegati anche i tiratori scelti della Polizia di Stato, uno dei reparti più specializzati delle forze dell’ordine italiane. Nati ufficialmente il 10 maggio 1975, oggi rappresentano una realtà consolidata, operativa presso le principali Questure e negli scali aeroportuali del Paese. Il loro elevato profilo professionale è il risultato di un addestramento continuo e altamente qualificato, svolto con strumentazioni all’avanguardia. Un impegno costante verso l’eccellenza racchiuso nel motto latino che li identifica: “Perfectio sine haesitatione”, ovvero perfezione senza esitazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, tiratori scelti della Polizia di Stato nel piano sicurezza

