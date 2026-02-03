olimpiadi 2026 settanta anni fa a cortina i primi giochi su territorio italiano

Settanta anni fa, Cortina d’Ampezzo apriva le porte alla sua prima Olimpiade. Era il gennaio 1956 quando la località alpina ospitò le gare che si conclusero il 5 febbraio. In quella occasione, l’Italia si mise in mostra con le sue montagne e gli sport invernali. Oggi, quella edizione rimane un ricordo importante per gli appassionati e per il territorio.

Esattamente 70 anni fa Cortina ospitava la prima olimpiade su territorio italiano. Le gare si svolsero dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956. Per l’occasione furono dieci gli impianti di gara utilizzati, dislocati tutti in provincia di Belluno, e nove di essi si trovarono nella stessa Cortina, mentre uno soltanto venne realizzato nel vicino comune di Auronzo di Cadore. La costruzione dello stadio olimpico di Cortina d’Ampezzo (archivio LaPresse) Una veduta del nuovo trampolino olimpionico chiamato “Italia” (archivio LaPresse) L’area d’arrivo del nuovo trampolino olimpionico “Italia” (archivio LaPresse) La nazionale italiana di sci (archivio LaPresse) Una veduta di Cortina durante le Olimpiadi (archivio LaPresse) La squadra dell’Istituto Nazionale di Educazione Fisica impiegata nell’organizzazione (archivio LaPresse) Guido Ghedina in raduno a Cervinia (archivio LaPresse) Le bandiere dei Paesi partecipanti svettano sulla sede delle Olimpiadi 1956 (archivio LaPresse) La nazionale francese di sci convocata per le Olimpiadi di Cortina 1956 (archivio LaPresse) L’attrice Sofia Loren sulle nevi della pista di Misurina (archivio LaPresse) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

