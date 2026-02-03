Olimpiadi 2026 settanta anni fa a Cortina i primi Giochi su territorio italiano – FOTO

Settanta anni fa, Cortina d’Ampezzo si accese per la prima volta con le Olimpiadi invernali. Dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956, i migliori atleti del mondo si sfidarono tra le montagne, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport italiano. Oggi, quella stessa località si prepara a tornare sotto i riflettori con le Olimpiadi 2026.

Esattamente 70 anni fa Cortina ospitava la prima olimpiade su territorio italiano. Le gare si svolsero dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956. Per l’occasione furono dieci gli impianti di gara utilizzati, dislocati tutti in provincia di Belluno, e nove di essi si trovarono nella stessa Cortina, mentre uno soltanto venne realizzato nel vicino comune di Auronzo di Cadore. La costruzione dello stadio olimpico di Cortina d’Ampezzo (archivio LaPresse) Una veduta del nuovo trampolino olimpionico chiamato “Italia” (archivio LaPresse) L’area d’arrivo del nuovo trampolino olimpionico “Italia” (archivio LaPresse) La nazionale italiana di sci (archivio LaPresse) Una veduta di Cortina durante le Olimpiadi (archivio LaPresse) La squadra dell’Istituto Nazionale di Educazione Fisica impiegata nell’organizzazione (archivio LaPresse) Guido Ghedina in raduno a Cervinia (archivio LaPresse) Le bandiere dei Paesi partecipanti svettano sulla sede delle Olimpiadi 1956 (archivio LaPresse) La nazionale francese di sci convocata per le Olimpiadi di Cortina 1956 (archivio LaPresse) L’attrice Sofia Loren sulle nevi della pista di Misurina (archivio LaPresse) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La ministra Santanchè difende le Olimpiadi 2026, ribadendo che sono un’opportunità per coinvolgere tutta Italia.

