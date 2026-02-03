Olimpiadi 2026 la Fiamma Olimpica arriva a Bergamo

Ieri sera a Bergamo si è tenuta una grande festa per l’arrivo della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La città ha accolto con entusiasmo l’evento, che ha attirato molti cittadini e appassionati. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con bandiere e cori, mentre la torcia attraversava le strade principali di Bergamo.

(LaPresse) Festa grande ieri sera a Bergamo per l'arrivo in città della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nonostante la pioggia, centinaia di persone sono scese in strada per seguire i 117 tedofori che si sono passati la torcia, fino ad arrivare al momento dell'accensione del braciere. L'onore è spettato alla runner Ambra Matera, 36 anni, scelta dal Comune di Bergamo per concludere il percorso della Fiamma in città.

