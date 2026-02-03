Olimpiadi 2026 Coventry | Dobbiamo mantenere lo sport neutrale da politica e divisioni

La città di Coventry si prepara alla candidatura per le Olimpiadi 2026, ma il suo rappresentante avverte: “Dobbiamo mantenere lo sport neutrale da politica e divisioni”. Nei giorni scorsi, il programma degli eventi ha subito alcune modifiche, e alcuni atleti potrebbero trovare scomode queste novità. La questione della neutralità resta al centro del dibattito, mentre la città si avvicina alla decisione finale.

(LaPresse) “Il programma degli sport e degli eventi olimpici sta subendo dei cambiamenti e per alcuni sarà scomodo”. Lo ha detto la presidente del CIO Kirsty Coventry, nel discorso che anticipa i suoi primi Giochi Olimpici come prima leader donna nei suoi 130 anni di storia, Coventry ha dettagliato un tema determinante della sua presidenza. “Dobbiamo essere onesti su ciò che funziona e, a volte, cosa ancora più importante, su ciò che non funziona”, ha detto all’incontro annuale del Comitato Olimpico Internazionale prima dell’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. “So che queste discussioni possono essere, e potenzialmente lo saranno, scomode, ma sono essenziali se vogliamo mantenere forti i Giochi per le generazioni a venire”, ha detto il due volte campione olimpico di nuoto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

