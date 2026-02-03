Oli essenziali di limone timo e rosmarino negli allevamenti ittici | il progetto di Unipi

L’Università di Pisa lancia un nuovo progetto per rendere più sostenibile l’allevamento ittico. Si chiama SOURCE e mira a ridurre l’uso di antibiotici negli acquacoltura, usando oli essenziali di limone, timo e rosmarino. La ricerca vuole trovare alternative naturali per proteggere i pesci e migliorare la qualità del prodotto finale.

Pisa, 3 febbraio 2026 – Prende il via SOURCE – Sustainable and innOvative blUe food pRoduCtion under one hEalth approach, il nuovo progetto di ricerca coordinato dall'Università di Pisa che punta a rendere l'acquacoltura più sostenibile riducendo l'uso di antibiotici grazie a fitobiotici di origine naturale, come gli oli essenziali. Finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza (FIS2 – ERC-like) con oltre 1,3 milioni di euro, il progetto durerà tre anni, dal 2026 al 2029, ed ha l'Università di Pisa come capofila. L'obiettivo di SOURCE è sviluppare modelli innovativi di acquacoltura ispirati all'idea di salute unica, che integra benessere animale, tutela dell'ambiente e sicurezza alimentare.

