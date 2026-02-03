La star di Hollywood Margot Robbie ha scelto un abito rosso intenso per il red carpet parigino di

I l red carpet parigino di Cime Tempestose si è tinto di una sfumatura profonda di rubino, la stessa che ha dominato il look di Margot Robbie, ormai maestra assoluta del method dressing. Se per un anno intero l’abbiamo vista celebrare l’universo colorato della bambola più famosa del mondo, per interpretare l’eroina brontiana Catherine Earnshaw la trasformazione è stata radicale. L’attrice ha scelto di abbracciare un’estetica Gothic Romance, fatta di contrasti forti, materiali preziosi e un’allure drammatica che richiama le brughiere inglesi. Lo stile di Margot Robbie. guarda le foto L’abito in velluto rosso rubino di Margot Robbie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ogni red carpet dell'attrice australiana è una piccola storia da raccontare. A Parigi si è lasciata ispirare dal personaggio di Emily Brontë

