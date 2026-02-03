Oggi l’attaccante Milton Pereyra ha incontrato i dirigenti del Boca Juniors per definire i dettagli della sua partenza. È atteso a breve il suo trasferimento alla primavera del Napoli, che si sta muovendo per chiudere un altro colpo in prospettiva. La trattativa sembra ormai ai dettagli finali.

Il Napoli sta per chiudere un altro colpo in prospettiva. Infatti il club azzurro è vicinissimo a tesserare il giovane attaccante del Boca Juniors Milton Pereyra. “ Milton Pereyra al Napoli: here we go!, Il contratto verrà firmato oggi dopo le visite mediche, in modo tale da poter essere subito disponibile per gli impegni della Primavera azzurra. C’erano diversi club sull’argentino, ma il Napoli era interessato da mesi e ha chiuso l’affare nell’ultimo giorno della finestra invernale”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Oggi visite e firme per l’attaccante Milton Pereyra dal Boca Juniors

Approfondimenti su Milton Pereyra

Il Napoli si prepara ad accogliere Milton Pereyra dal Boca Juniors.

Milton Pereyra, promettente talento del Boca Juniors, si appresta a trasferirsi al Napoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Napoli chiude per una nuova promessa: Milton Pereyra arriva dal Boca!

Ultime notizie su Milton Pereyra

Argomenti discussi: Zaragoza è sbarcato a Fiumicino. Oggi visite mediche e firme -; Blitz Juve, è fatta per Boga! Ufficiale il prestito dal Nizza: Arrivo al momento giusto; Alisson Santos al Napoli, oggi visite mediche e firma: cifre e formula; Bryan Zaragoza è arrivato nella Capitale. Nelle prossime ore visite e firme con la Roma.

Alisson Santos é del Napoli, oggi visite mediche e firmaNapoli, colpo in attacco: è fatta per Alisson Santos dallo Sporting CP. Prestito da 3 milioni con riscatto a 15. Oggi visite mediche ... internapoli.it

Bologna, oggi visite e firma per Sohm | i dettagliVisualizzazioni: 0 Simon Sohm si prepara a vestire la maglia del Bologna: attese oggi le visite mediche per il centrocampista svizzero. Sohm verso Bologna: le visite mediche e il contratto Simon Sohm, ... calciostyle.it

Napoli, nuovo innesto per la Primavera: arriva Milton Pereyra, centravanti argentino classe 2008 Cresciuto nel Boca Juniors sin da quando era bambino, ha voluto fortemente Napoli, nonostante l'interesse di altri club. https://www.ilnapolista.it/2026/02/napoli-n - facebook.com facebook

Il #Napoli nelle ultime ore ha chiuso per Milton #Pereyra, l’attaccante classe 2008 arriva dal #BocaJuniors. Il giocatore piaceva anche in Spagna. #Boca x.com