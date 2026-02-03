La curiosità per il nuovo film di Nolan, intitolato Odissea, cresce tra i fan. Dopo aver rivisto più volte Inception, molti ora aspettano con impazienza il suo prossimo lavoro, sperando che riesca a sorprendere ancora una volta. La data di uscita resta top secret, ma intanto si parla già di un film che promette di essere un’altra grande avventura.

Abbiamo visto tutti i film di Christopher Nolan. Due volte. E Inception addirittura tre; per dire. Infatti aspettiamo con ansia la prossima opera, Odissea. Ci fidiamo ciecamente del regista e ciecamente anche dello sceneggiatore. Il trailer con Batman nei panni di Agamennone - o Agamennone nei panni di Batman - promette già il capolavoro. Adoriamo le contaminazioni, le riletture, il meticciato culturale. E speriamo anche nella conferma che il ruolo di Elena di Troia, simbolo della donna più bella del mondo, sia stato affidato all'attrice, mezza messicana e mezza keniota, Lupita Nyong'o. Di colore, coi capelli corti e bruttina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Odissea noir

