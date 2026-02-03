Questa mattina a Sarteano si sono formate lunghe file davanti alla farmacia Eredi Bologni. Gli anziani aspettano da prima dell’apertura per cambiare medico, molti trovandosi in difficoltà. La scena si ripete da giorni, con cittadini che cercano di risolvere subito una situazione che si è complicata con le nuove procedure.

Lunghe file davanti alle porte della farmacia Eredi Bologni di Sarteano, dove tanti cittadini ieri mattina, ancor prima dell’orario di apertura, si sono messi in coda per il servizio di assistenza per il cambio del dottore. Dal primo febbraio il medico di famiglia Domenico Betti, dopo tanti anni di lavoro, è andato in pensione. Ma l’assenza di medici sostitutivi ha creato disagi e scompiglio tra i 1800 cittadini sarteanesi che il dottor Betti aveva in carico. Come già annunciato nei giorni scorsi, sarà difficile riuscire a trovare un medico di base con ambulatorio a Sarteano, per questo la maggior parte dei pazienti sarà costretta a spostarsi nei comuni limitrofi per l’assistenza sanitaria, da Chianciano Terme a Cetona, da Chiusi a San Casciano dei Bagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Odissea cambio medico. Sarteano, primo giorno e lunghe file in farmacia: "Anziani in difficoltà"

Approfondimenti su Sarteano farmacia

A Sarteano, i cittadini si sono trovati a fare i conti con lunghe code e disagi ieri, quando molti hanno cercato di cambiare medico di base.

Le elezioni presidenziali in Uganda sono iniziate giovedì, nonostante un'interruzione temporanea della connessione Internet durata diversi giorni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sarteano farmacia

Argomenti discussi: Odissea cambio medico. Sarteano, primo giorno e lunghe file in farmacia: Anziani in difficoltà.

Sarteano, disagi per cambiare medico. Farmacie e sportelli: in fila per la sceltaGià ieri mattina tanti cittadini sono andati a Chianciano Terme. Ecco la fotografia della situazione ... msn.com

Cercasi medico. Oggi ultimo giorno del dottor BettiSarteano si prepara ad affrontare una fase delicata per l’assistenza sanitaria di base: a partire da domani, in seguito ... lanazione.it

IN SALA DA OGGI www.cinemaodissea.it LA GRAZIA di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Anna Ferzetti ... da giovedì 22 a mercoledì 28 gennaio NOTA BENE: CAMBIO ORARIO ore 17.00 - 20.00. SENTIMENTAL VALUE di Joachim Trier con Renate Rei - facebook.com facebook

Odissea Quotidiana cambia pelle: il 2026 parte da qui ko-fi.com/post/Odissea-Q… x.com