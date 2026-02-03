Obiettivo capelli lunghi | ecco cosa fare per farli crescere

Molti si sono resi conto che mantenere i capelli lunghi richiede pazienza e cura costante. Se si tagliano spesso le punte, sembra che i capelli non crescano mai. La verità è che la crescita è un processo naturale, ma ci sono alcuni trucchi per favorirla e accelerarla. Basta seguire alcune semplici regole e avere costanza.

Quando si ha un taglio che va ritoccato costantemente perché si mantenga in forma sembra che i capelli crescano alla velocità della luce. Ma nel momento in cui si decide di far crescere i capelli, l’obiettivo sembra irraggiungibile. Da qui nasce una convinzione diffusa: i capelli lunghi, sani e forti sarebbero un privilegio riservato a chi può dedicare tempo, denaro e attenzioni costanti alla propria immagine.? Assolutamente no. Però, proprio come ci sono delle buone abitudini che aiutano ad avere una bella pelle, allo stesso modo si può parlare di una good practice che aiuta la chioma a crescere bene. 🔗 Leggi su Amica.it

