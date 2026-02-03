Nuovo rinforzo per l' Unitas Sciacca | arriva il portiere Alfonso Rizzuto

L’Unitas Sciacca annuncia l’arrivo di Alfonso Rizzuto, un giovane portiere nato nel 2004. La squadra lo ha preso per rafforzare la rosa in vista delle prossime partite di Coppa Italia e del finale di campionato. Rizzuto arriva con l’obiettivo di dare una mano alla squadra e di mettersi in mostra in questa fase importante.

L'Unitas Sciacca ha ufficializzato l'arrivo di Alfonso Rizzuto, portiere classe 2004, nuovo rinforzo a disposizione della squadra in vista della fase nazionale di Coppa Italia e del rush finale di campionato. Originario di Ribera, Rizzuto si è trasferito in giovane età a Catanzaro, dove è.

